В Центре миграционной политики рассказали о длительности сроков закрытия границ в мире

27.04.2020, 8:53, Разное

Пандемия коронавируса способна оказать существенное влияние на отношение государств к открытым границам, но это зависит от степени распространения инфекции. Об этом заявила руководитель Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.

Глава Минкульта Италии Дарио Франческини заметил, что государственные рубежи будут закрыты для граждан иных стран до завершения года. При этом такую ситуацию власти каждого отдельного государства могут пересмотреть, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку, а Италия готова заниматься развитием внутреннего туризма. В частности, малообеспеченным семьям правительство станет выделять до 500 евро в качестве материальной помощи на отдых в летнее время. Помпеи и древний амфитеатр Колизей специально подготавливают для приема людей в условиях коронавируса.

По мнению экономиста и директора Центра миграционной политики Ольги Чудиновских, в настоящее время многое зависит от того, когда завершится пандемия эпидемии. Границы не закроют надолго, иначе это чревато серьезными изменениями в экономике в худшую сторону. Глобальные перемены уже происходят, потому как планета еще никогда не сталкивалась с подобным, поэтому вопрос открытия границ является приоритетным для всех сторон. Специалист уверена, со временем все наладится, люди продолжат трудиться, как и прежде. Сейчас проблематично спрогнозировать, как будет распространяться болезнь, в связи с чем властям приходится действовать, ориентируясь на текущую ситуацию, передает «ПолитЭксперт».