В мире: Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

27.04.2020, 8:48, Разное

Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже больше импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток.

О том, что на самом деле случилось с Ким Чен Ыном, достоверно знает только его ближайшее окружение. Но что-то случилось точно: КНДР не та страна, где можно пропустить день рождения дедушки, если твой дедушка – Ким Ир Сен. Согласно местному легендариуму, основатель династии Кимов по-прежнему руководит страной откуда-то с небес, и все бы ничего, если бы Северная Корея не считалась при этом атеистическим обществом.

Это псевдоатеистическое общество еще и самое закрытое в мире – по этому показателю КНДР может конкурировать разве что с Бутаном (на который всем глубоко наплевать, поскольку у него нет ядерного оружия). Поэтому мы питаемся лишь слухами оттуда, включая заведомо недостоверные – вроде тех, что юный маршал Ким в минуты особой злобности то ли расстрелял своего дядюшку, то ли затравил собаками, то ли то и другое сразу.

Такого не было (и быть не могло), да и хоронят Кима не впервые. Но отсутствие на почти священном празднике – действительно важный сигнал. Смерть его отца – Ким Чер Ира угадали как раз тогда, когда он почему-то не появился на торжествах по случаю местного аналога дня независимости.

Всякое может быть – и плохое в том числе: от китайских врачей известно, что у маршала диабет и проблемы с сердцем, к тому же он курит и отягощен лишним весом.

По версии северокорейской прессы, пять дней назад Ын находился «в глубокой медитации», а сейчас «работает с документами», но что такое «работает с документами» в РФ хорошо запомнили во времена Ельцина.

Как бы там ни было, пока партийной верхушкой не будет принято фундаментальное решение – как жить дальше, прессе – северокорейской, китайской, любой – вообще ничего не скажут. Остаются слухи – и довольно нервозное ожидание в главных кабинетах мира.

Плох или хорош Ким – дело десятое, но его смерть сейчас не выгодна никому, особенно – смертельным врагам Пхеньяна. С Ыном только-только удалось найти общий язык, выйти на компромисс по ядерному оружию и (как казалось совсем недавно) договориться не начинать третью мировую войну. Любой, кто придет после него, будет хуже, поскольку все царствования в КНДР (и Ын не исключение) были ознаменованы демонстрацией какой-нибудь «кузькиной матери» – ядерными испытаниями или атаками на корабли соседей. Это что-то вроде местной политической традиции, призванной подчеркнуть, что новый верховный руководитель столь же жесток и неумолим, каким был предыдущий.

Как следствие, за здоровье Кима Третьего в каком-то смысле молятся сейчас и президент Дональд Трамп (разрешение северокорейского кризиса – его главная внешнеполитическая заслуга), и президент Мун Чжэ Ин – первый руководитель Южной Кореи, посетивший с визитом Северную. Да, в парадигме западного мира Ын был «плохим парнем», но с ним «всё было схвачено» (насколько такое вообще возможно в случае с руководителем КНДР), и западный мир ждал эффекта от его экономических и управленческий реформ (местный сверосторожный вариант «перестройки»).

Если товарищ Ким Чен Ын так и не выйдет из своего таинственного карантина, еще неизвестно, чего ждать, а передоговариваться придется с кем-то другим. С кем именно – наверняка не скажет никто. Но предположить можно.

Считается, что в руководстве Трудовой партии Кореи есть своего рода догма – править должен человек из государствообразующей династии Кимов. Фактическое обожествление ее основателя – несущая конструкция местной идеологии, его личное наследие – главный источник легитимности режима. Раз так, фамилия будущего великого руководителя – Ким. Но кто из Кимов?

В Южной Корее много пишут о том, что наилучшие шансы у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё Джон. Ее партийный статус относительно невысок – всего-то первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК и кандидат в члены Политбюро. Однако южные соседи называют ее вторым по влиятельности человеком в КНДР.

Считается, что в Отделе агитации и пропаганды она отвечает не за что-нибудь, а за культ личности Ына, кроме того, является его спецпосланником и ближайшим советником. Это в прямом смысле семейное – у брата и сестры сложились не просто теплые отношения, но и некая форма взаимозависимости. Они вместе учились в Швейцарии и, будучи сильно ограничены в контактах с внешним миром, привыкли доверять друг другу.

Уже сейчас Ким Ё Джон имеет солидный по меркам КНДР внешнеполитический опыт, поскольку регулярно сопровождала брата в его зарубежных поездках, включая исторический саммит с США на высшем уровне. Более того, она единственная из Кимов, кто со времен войны осуществил визит в Южную Корею.

Важно учесть и то, что Ким Ё Джон замужем. Фамилия ее мужа значения не имеет, а вот фигура тестя весьма примечательна – это герой КНДР Чхве Рён Хэ. Несмотря на свой довольно почтенный возраст (70 лет), по-настоящему он возвысился именно при Ыне, то есть является его ставленником. На текущий день Чхве первый заместитель маршала Кима в северокорейском правительстве и председатель в местном парламенте.

Также тесть возможной наследницы «золотопогонник», вице-маршал, а это высоко – за всю историю страны было только 28 вице-маршалов, 5 маршалов, не считая Ына (он маршал не только армии, а всей КНДР), и 2 генералиссимуса – Ким Первый и Ким Второй. Положение в военной иерархии для государственного деятеля Северной Кореи принципиально – армия, согласно идеологии чучхе, является основой государства (потому-то в КНДР больше военных на 100 тысяч населения, чем где угодно еще).

Другими словами, тесть способен прикрыть самое слабое аппаратное место Ким Ё Джон.

Таким образом, у девушки есть и фамилия, и опыт, и влиятельные лоббисты. Но есть и одна, как считается, принципиально нерешаемая проблема, для западного уха парадоксальная – её пол. Хотя в исторические времена Корея была матриархальным обществом, дух КНДР застыл в боевых патриархальных пятидесятых. На Юге, где женщина-президент уже давно не диковина, считают, что гендерная принадлежность сделает Ким Ё Джон в лучшем случае руководителем переходного периода, пока на место верховного лидера не подберут кого-то из её родственников мужского пора.

Правда, оба основных кандидата также отягощены существенными недостатками.

Первый, кто приходит на ум, – единокровный сын великого вождя Ким Ир Сера, младший брат великого руководителя Ким Чен Ира и дядя маршала Ким Чен Ына – Ким Пхён Иль. Вот уже сорок лет он работает послом КНДР на третьестепенных направлениях – Югославия, Венгрия, Болгария, Финляндия, Польша, сейчас – Чехия. Это не случайно, еще при жизни отца он попал в опалу, кроме того, утверждается, что его буквально ненавидел старший брат.

Как следствие, Ким Пхён Иля вырезали из записи похорон Кима Первого, а на похороны Кима Второго вообще не пригласили.

В сравнении с Ким Ё Джон он практически диссидент, абсолютный чужак для руководства страны и человек, не руководивший ничем крупнее скромной дипломатической миссии. Скорее всего, он даже с трудом представляет, каково это – жить в КНДР, а его статус нелюбимого родственника не подвергается сомнению – правящая династия продемонстрировала это наглядно.

Могло быть хуже: старшему сыну Ким Чен Ира – Ким Чен Наму набросили на лицо платок и отравили прямо в международном аэропорту в рамках чего-то, сильно напоминающего операцию спецслужб. Поговаривали, разумеется, что за этим стоял младший брат – Ын. А всего братьев трое и средний – Ким Чен Чхоль по-прежнему здравствует.

Он тоже мог стать преемником отца, по крайней мере, в КНДР был период государственного прославления Чхоля, но что-то пошло не так или, наоборот, так, как хотелось самому Чхолю. По свидетельству японского повара, работавшего на семью Кимов, политикой средний брат тяготился, партийной деятельности предпочитает игру на гитаре и являл собой вопиющий пример слабохарактерности.

На нем список очевидных наследников заканчивается, поскольку старшему ребенку Ким Чен Ына около 10 лет от роду. Инфант на красном троне, пусть даже лучших кровей и с регентом в придачу – подобное для КНДР немыслимо, так как руководитель северокорейской страны это не «свадебный генерал» и не «английская королева», а тот, кто венчает собой чрезвычайно жесткую управленческую иерархию.

И если в обозримом будущем Ким Третий официально переместится в сонм небесных руководителей КНДР, самую закрытую страну мира впервые возглавит человек, которого для этого специально не готовили и прежде в подобном качестве не видели. Наверняка это будет означать перемены – а перемены в какую сторону, не знает никто их ныне живущих.