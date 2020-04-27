Стало известно о готовящемся ослаблении карантина в Британии

27.04.2020, 8:48, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных в Соединенном Королевстве из-за распространения коронавируса, пишут британские СМИ.

Срок ранее введенных ограничений истекает 7 мая. В этот день британские власти должны или объявить об их продлении или частичной отмене, передает «Интерфакс».

Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера, есть вероятность, что об ослаблении ограничений будет объявлено уже на этой неделе, а утром 27 апреля Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. По словам источников, премьер все чаще говорит о возможном смягчении запретов, если это не будет противоречить рекомендациям медиков.

Сам Джонсон 26 апреля после перенесенной болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.