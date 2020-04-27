Счетная палата подготовит предложения к изменению системы здравоохранения

27.04.2020, 8:48, Новости дня

Счетная палата готовит предложения и рекомендации по модернизации российской системы здравоохранения, сообщила зампредседателя ведомства Галина Изотова.

«Борьба с пандемией коронавируса ставит перед отечественной медициной серьезные вызовы, которые заставляют задуматься о необходимости модернизации существующей системы здравоохранения. Счетная палата со своей стороны тоже готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения», – передает ТАСС слова Изотовой.

Напомним, 19 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в РФ позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам.