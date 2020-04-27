Эксперты из США выяснили, как звуки еды способствуют похудению

27.04.2020, 8:30, Разное

Потребление пищи можно контролировать звуками, и чтобы меньше есть, уверены американские эксперты, нужно хрустеть. Маркетологи давно раскрыли этот секрет и научились манипулировать голодом.

Звуки играют важную роль в жизни человека. В рекламах, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, используется именно такой прием – шелест упаковки чипсов или их хруст, щелчок открывающегося газированного напитка. Все эти звуки «рисуют» в воображении соответствующие картинки, откладываются в памяти, способствуя формированию условных рефлексов. В последний период набрало популярности направление ASMR, когда люди на камеру едят разную пищу, уделяя особое внимание звукам.

Ученые из США изучили воздействие слуховых сигналов на потребление продуктов. Как выяснилось, человеку, если он внутренне ощущает звуки еды, для насыщения требуется меньший объем. Эксперты советуют прислушаться к собственному организму, а чтобы похудеть, можно поэкспериментировать, наблюдая за звуками продуктов на протяжении недели и следя за своим голодом.