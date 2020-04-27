 

Вильфанд предсказал рекордно жаркий год

27.04.2020, 8:30, Новости дня

Этот год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений, хотя температурные рекорды не гарантированы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.  

Также он рассказал, что год может быть рекордно теплым, но вторым или третьем в ранге температур.

«С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», – сказал Вильфанд.

По словам ученого, речь идет о температуре, которая измеряется в приземном слое воздуха, то есть на расстоянии двух метров от поверхности земли. 

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

31.03 / В Минздраве Украины объяснили, кому обязаны проводить тест на коронавирус

02.04 / Эксперты МО РФ: у части переболевших коронавирусом вырабатывается к нему стойкий иммунитет

02.04 / Песков рассказал о режиме работы Путина во время пандемии

08.04 / Анонсировано совещание Путина с губернаторами по коронавирусу

10.04 / В Минздраве назвали условие для спада заболеваемости COVID-19

20.04 / Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса

28.03 / Российские и украинские звезды снялись в клипе Гудкова «Самоизоляция»

12.04 / Байден выиграл праймериз на Аляске. Сандерс, снявшийся с гонки, получил 45% голосов

10.04 / Погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска