Нефть подешевела на опасениях переполнения нефтехранилищ

27.04.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 3,79% – до 23,87 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 11,28% – до 15,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 1,96% – до 21,02 доллара за баррель.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются в связи падением спроса из-за пандемии коронавируса. Трейдеры уже используют аномальное число нефтяных танкеров для длительного хранения сырья. На этом фоне инвесторы опасаются, что сокращение добычи на этом фоне может оказаться недостаточным. На прошлой неделе минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 млн баррелей, что близко к историческому рекорду в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

На прошлой неделе нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года, а стоимость WTI впервые в истории была отрицательной.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с нефтью.