 

Победителю «Масок» Анатолию Цою фанатки предлагают завести детей

27.04.2020, 8:30, Разное

Фанаты телепроекта «Маска» продолжительное время обсуждали, кто мог скрываться под красочными костюмами, но так и не разгадали победителя. Анатолий Цой сумел получить главную награду и популярность среди многочисленных девушек.
В «Масках» 30-летний Анатолий Цой продемонстрировал собственный талант и имел возможность выступить на сцене с любимыми кумирами. Он пришел в восторг от певицы Ларисы Долиной, которая предстала перед зрителями в наряде оленя. Победитель отметил, что благодаря проекту у него увеличилось количество поклонниц, которые теперь часто пишут ему в социальных сетях. Анатолий Цой получает сообщения, в которых ему предлагают сходить на свидание и помочь той или иной представительнице прекрасного пола завести совместных детей. Певец ныне является свободным человеком, но на такие предложения реагирует с улыбкой и юмором.

Главным моментом в шоу «Маски» однофамилец известного фронтмена советской рок-группы «Кино» называет ощущением интриги. Никто из членов жюри и участников не знал, кто в действительности скрывается под различными одеяниями. Мнения постоянно менялись, а ситуация становилась неоднозначной. К примеру, поп-король Филипп Киркоров продолжительное время думал, что Лев – это Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой. Разглашать приватную информацию участникам запрещалось, за это грозил штраф. Согласно условиям контракта, за несоблюдение правил в пользу организаторов требовалось выплатить до трех миллионов рублей. Анатолий Цой считает это правильным, да и самим артистам не хотелось испортить радость от участия в выступлениях.



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