Коронавирус подтвержден у 874 российских военнослужащих – Минобороны

27.04.2020, 8:30, Новости дня

С начала марта коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы только 320 человек, остальные находятся в карантине.

Это первые официальные данные об общем числе заболевших COVID-19 в российской армии, озвученные военным ведомством.

Отдельно Минобороны сообщило, что коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений и у 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.

Во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, идет дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, также отметили в Минобороны.

По данным на 26 апреля, количество инфицированных COVID-19 в России достигло 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек. Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве – в столице заболел еще 2971 человек, всего заражены 42 480 человек.

По данным университета имени Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом.