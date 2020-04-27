 

«Русские, наверное, дрожат»: в Сети высмеяли поход украинских моряков

27.04.2020, 8:29, Разное

В интернете набрало популярность видео учебного похода Военно-морских сил (ВМС) Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс». Запись опубликована на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

В рамках учений, как сообщала пресс-служба ВМС Украины, моряки отработали задачи по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, отражению вражеской атаки с моря, остановке и обезвреживанию судна противника, ведению огня, а также ликвидации пожара и воздушной эвакуации раненого с борта. Все маневры были проведены в акватории Азовского моря.

«А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра “Зарница” для самых старших», — сыронизировал пользователь YouTube Алексей С.

«Русские, наверное, дрожат», — написал Хесус Мальвертэ.

«Убожище-то какое. Это флот? У Сомали лодки получше будут», — написал Борис фон Бок.

Со стороны Украины на протяжении пяти лет нередко звучат угрозы в адрес России, которая «отобрала» у нее Крым и «вмешалась» в конфликт в Донбассе. В середине апреля директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что страна может нанести удар по РФ реактивной системой залпового огня «Ольха».



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