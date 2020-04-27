Москва дает понять, что может повысить ставки в водах Шпицбергена

27.04.2020, 8:28, Разное

By Atle Staalesen апреля 23, 2020

Береговая охрана Норвегии патрулирует Баренцево море. Фото: Атле Столесен

Российский траулер, пойманный при нарушении правил рыболовства у берегов норвежского арктического архипелага, заплатил штраф, и все выглядело хорошо. Затем появилась нота российского МИД.

День 2 апреля у заполярного Шпицбергена выдался морозным. Температура достигала минус 20, а воздух над богатыми рыбой районами пронизывал ледяной ветер.

В этот день судно береговой охраны Норвегии задержало 42-летний мурманский траулер «Борей» за незаконный промысел рыбы. Одним из нарушений был сброс за борт ненужной рыбы, и, как сообщается, у береговой охраны в качестве доказательства была видеозапись.

«Борей» выходит в море из норвежского Киркенеса. Фото: Атле Столесен

Капитан и судовладелец быстро согласились со штрафом и конфискацией улова, избежав таким образом принудительного конвоирования в один из портов на севере Норвегии. Это обычная процедура для пространств Баренцева моря, где Норвегия и РФ несколько десятилетий успешно вместе управляют рыбными запасами.

«Борей» продолжил промысел в этом районе, и казалось, что дело закрыто.

Но затем все изменилось.

Протест Москвы

Через несколько дней после инцидента МИД РФ направил в посольство Норвегии в Москве официальную ноту протеста против действий в отношении «Борея».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Атле Столесен

Затем этот вопрос на своем еженедельном брифинге подняла официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, этот инцидент, а также другие подобные действия, предпринимаемые норвежскими властями «вызывают серьезную озабоченность» российской стороны.

«Ожидаем от Осло конструктивного подхода и тесного взаимодействия в целях урегулирования подобных инцидентов, в том числе в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству», — подчеркнула представитель министерства.

Договор о Шпицбергене

Резкая реакция РФ происходит на фоне 100-летнего юбилея подписания Шпицбергенского трактата, международного соглашения, предоставившего Норвегии суверенитет над архипелагом.

Подписание Договора о Шпицбергене в 1920 году и его последующая ратификация в 1925 году дали Норвегии суверенные права на архипелаг. При этом в соглашении содержались определенные условия — на архипелаге не должно быть военного присутствия, а граждане и предприятия подписавших договор государств получили право заниматься здесь хозяйственной деятельностью.

РФ недовольна тем, как Норвегия исполняет договор, и 4 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров направил официальное письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде с призывом провести «двусторонние консультации» по вопросу управления архипелагом.

Помимо Норвегии, РФ — единственная из стран-участниц договора, воспользовавшаяся своим правом на осуществление здесь хозяйственной деятельности. При поддержке государства здесь работало несколько угольных шахт, из которых сейчас осталась только одна в Баренцбурге.

По словам Лаврова, РФ ощущает дискриминацию на архипелаге. Он также дал понять, что скрытой целью введения на островах строгого природоохранного законодательства было препятствие деятельности России. Министр также вновь заявил о том, что его страна выступает против введенной Норвегией в 1977 году рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена, которая расширяет норвежский суверенитет на шельф вокруг архипелага.

Рыбоохранная зона

Нотой протеста против действий норвежской береговой охраны в отношении «Борея» Москва стремится усилить давление на Осло.

На брифинге 17 апреля Мария Захарова вновь повторила, что РФ не признает рыбоохранную зону и поэтому считает, что у Норвегии нет права принимать меры против российских судов в этом районе.

«Полагаем, что практика задержаний норвежской Береговой охраной иностранных судов в т.н. «рыбоохранной зоне» находится в русле политики Норвегии на неправомерное расширение своих прав в районе архипелага вопреки положениям Договора о Шпицбергене 1920 года», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва призывает Осло «неукоснительно следовать духу и букве договора, в основу которого положена идея международного сотрудничества и взаимного уважения прав и законных интересов государств-участников Договора».

Норвегия не изменит политику

Осло категорически отвергает обвинения со стороны России, а также призывы к «двусторонним консультациям».

В комментарии к этой статье сотрудник пресс-службы министерства Ингрид Кваммен Эккер подчеркнула, что «Норвегия как прибрежное государство имеет право регулировать рыболовство и обеспечивать соблюдение законодательства в рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена».

«Эффективное регулирование рыболовства важно для рационального управления морскими ресурсами», — добавила она.

Эккер пояснила, что Норвегия ранее сталкивалась с реакцией Москвы на проверки российских траулеров в водах Шпицбергена, но таких дипломатических нот в последние годы не было.

Фото: Атле Стаалесен

100 лет суверенитета

Осло неоднократно давал понять, что не изменит своей политики в отношении Шпицбергена. В статье, опубликованной в норвежских СМИ 9 февраля этого года, министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде четко дала понять, что никоим образом не желает идти на компромисс в отношении толкования Договора о Шпицбергене.

«Шпицберген является частью Норвегии [и] нам не представляется естественным консультироваться с другими странами по поводу исполнения полномочий на нашей собственной территории», — подчеркнула она.

Она также подчеркнула, что Норвегия имеет полное право осуществлять суверенитет в 200-мильной зоне вокруг архипелага.

«Государства, утверждающие, что упомянутые в договоре территориальные воды также включают в себя морские акватории, расположенные за пределами 12-мильной зоны, выбрали толкование, противоречащее международному праву», — подчеркнула она.

Активность России

В последние несколько лет Москва значительно укрепила свое присутствие в Арктике, и теперь у российских военных есть крупные базы по всему региону. Самая западная из них находится на Земле Франца-Иосифа, недалеко от Шпицбергена.

С ростом милитаризации в российской Арктике появляется все более отчетливая позиция по Шпицбергену.

В длинном интервью «Российской газете» генеральный консул РФ в Баренцбурге, российском форпосте на архипелаге, сказал, что норвежские нормативно-правовые акты все чаще выступают раздражителем в отношениях.

Он особо выделил природоохранные требования и ограничения на использование вертолета.

Здание Генерального консульства РФ в Баренцбурге (Шпицберген). Фото: Атле Столесен

По словам генконсула Сергея Гущина, проблемы сохраняются и «ограничивают деятельность» россиян в этом районе.

РФ никогда не сможет уйти с архипелага, подчеркнул Гущин, потому что «Шпицберген настолько переплетен с российской историей».

«Шпицберген – и наша земля тоже, она полита потом и кровью наших предков», — сказал генеральный консул.

«Исторически сложилось так, что шансы были пятьдесят на пятьдесят, мы получим Шпицберген или Норвегия. В результате он достался Норвегии, но это не означает, что мы должны уходить отсюда».