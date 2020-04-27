 

Новое обращение Путина к народу в конце апреля: раскрыты детали

27.04.2020, 8:20, Разное

Подробности предстоящего прямого эфира раскрыл официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства 26 апреля заявил, что обращение Владимира Путина к народу состоится в ближайшие дни.

По некоторым данным, российский лидер может появиться в эфире во вторник, 28 апреля. В этот день Путин будет слушать отчеты губернаторов о ситуации с коронавирусом в регионах.

По мнению представителя Кремля, во время выступления президент будет говорить о перспективах борьбы с распространением коронавируса и связанных с этим мерами. Одной из тем, которую наверняка затронет Путин, будет окончание режима самоизоляции в стране. Песков считает, что снимать ограничения будут постепенно.

“Это можно сказать однозначно. Эту этапность еще предстоит разработать”, – отметил он в эфире телеканала “Россия 1”.

По традиции обращение Путина к народу будут транслировать все федеральные телеканалы. Выступление президента можно смотреть и онлайн – например, на “Ютуб” или на “Дни.ру”.

Напомним, что в прошлый раз президент России Владимир Путин обращался к россиянам 2 апреля 2020 года. Тогда глава государства объявил о продлении на месяц режима самоизоляции в стране – до 30 апреля. Запись можно посмотреть в нашем материале.

Еще одно обращение Путина к народу состоялось за неделю до этого, 25 марта. Во время выступления президент рассказал о первых серьезных мерах всероссийского масштаба по борьбе с коронавирусом. Обращение доступно онлайн в материале “Дни.ру”.



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