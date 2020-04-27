Губернатор сделал заявление о продлении карантина на май

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27.04.2020, 8:20, Разное

28 апреля состоится совещание Владимира Путина с главами регионов. В ходе разговора президент может сообщить об увеличении количества нерабочих дней. По мнению губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова, карантин будет продлен до 11 мая.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что в этот вторник Владимир Путин послушает отчеты губернаторов и даст установки на следующий период. “Мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия”, – приводит его слова RT.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на этой неделе Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам в связи с коронавирусом в России. Ожидается, что лидер ответит на вопрос о возможном продлении карантина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Апр 2020 в 8:27 PDT

По последним данным, в стране зарегистрировано 80 949 случаев заражения инфекцией. Большинство заболевших (42 480) находятся в Москве. За весь период выздоровели 6 767 пациентов, умерли 747 человек.



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