 

В ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил

27.04.2020, 8:16, Новости дня

Москва, возможно, уже проходит пик роста заболеваемости коронавирусом, сообщила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», – сказала она в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Попович подчеркнула, что рост темпов заболеваемости в субъектах страны происходит по большей части из-за новых очагов, в частности, больниц, общежитий и домов престарелых. 

Она добавила, что очаги заражения фиксируются и на стройках, где могут нарушаться санитарно-гигиенические нормы.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны.



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