Тимати признался, что ему “плохо и грустно без Егорки Крида”

27.04.2020, 8:09, Разное

Не так давно Егор Крид и Тимати прекратили музыкальное сотрудничество и разошлись на рабочем поприще. Вспоминая бывшего коллегу, Тимур Юнусов заявил поклонникам, как ему скучно без артиста.

Егор Крид и Тимати сотрудничали на протяжении нескольких лет, а после прекращения взаимной работы стараются не говорить друг о друге. Накануне рэп-исполнитель во время общения с подписчиками поддел Крида в соцсети, вспомнив о былой связи. Он назвал коллегу самым красивым, талантливым, лучшим и смелым, отметив, что по-прежнему переживает с трудом его уход. Обратившись к фанатам, Тимати попросил не критиковать его, а поддержать, потому как ему очень грустно без Крида.

В ушедшем году у Егора Крида истек срок действия контракта с лейблом Black Star, и ему первому удалось уйти из компании без какого-либо скандала, сохранив при этом сценическое имя. На карантине артист смог выпустить новый альбом и записать совместный трек с Нюшей.