У берегов Калифорнии скопилось аномальное число нефтетанкеров

27.04.2020, 8:08, Новости дня

У побережья южной части штата Калифорния в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес скопилось множество нефтяных танкеров, которые трейдеры используют для длительного хранения сырья на фоне перенасыщения рынка и дефицита места в хранилищах.

Так, в местном отделении Береговой охраны отметили, что после полудня в четверг, 23 апреля, у побережья Южной Калифорнии находились 27 танкеров. При этом Служба не уточняет принадлежности судов и причин их скопления, передает ТАСС.

«Ввиду уникальности ситуации Береговая охрана постоянно анализирует и адаптирует свои методы работы ради безопасности судов, стоящих на якоре, и для защиты окружающей среды. Вахтенные Береговой охраны совместно с диспетчерами (портов) Южной Калифорнии тщательно отслеживают каждую стоянку, чтобы справиться с повышенным присутствием танкеров у берегов Калифорнии», – отметил представитель Береговой охраны Маршалл Ньюберри.

The #USCG is closely monitoring the increased presence of tanker vessels anchored off the coast of Southern California. pic.twitter.com/i6HuX6wxgn

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) April 24, 2020

Между тем, газета The Wall Street Journal пишет, что множество нефтетанкеров также замечено у берегов Мальты, Южной Африки и в других местах. По данным издания, такое скопление судов объясняется тем, что трейдеры используют танкеры для длительного хранения нефти из-за перенасыщения рынка и дефицита свободного пространства в хранилищах на суше. Объем углеводородного сырья, находящегося в трюмах танкеров, с 1 марта увеличился на 76% – до 153 млн баррелей.

Версию издания поддержал и экономист Рид Айэнсон. По его словам, проблемы добывающих компаний представляют редкую возможность для трейдеров, которые заполняют танкеры сырой нефтью и направляют их в дрейфующее плавание. Таким образом трейдеры уверены, что пандемия коронавируса исчерпает себя, а спрос на нефть и цены на нее подскочат позднее в этом году.

На прошлой неделе нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года, а стоимость WTI впервые в истории была отрицательной.

