Роскачество объяснило бесполезность имбиря и чеснока при коронавирусе

27.04.2020, 8:08, Новости дня

Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, сообщили в Роскачестве.

Требования к травяным сборам могут устанавливаться разными нормативными документами, в зависимости от того, к какой именно категории товаров относится тот или иной сбор – лекарственным средствам, биологически активным добавкам (БАД) или чайным травяным напиткам. В первом случае травы подпадают под действие федерального закона «Об обращении лекарственных средств», во втором – ряда технических регламентов.

«Лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные средства. На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья – документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения по которой они выпускаются, а также инструкция по применению, дозировки и прочее», – передает РИА «Новости» слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

На этикетке БАД должна размещаться информация о составе добавки, противопоказаниях, дате ее изготовления, сроке годности, условиях хранения, отметка о государственной регистрации, а также о том, что БАД не является лекарством.

Что касается эфирных масел, то некоторым людям они противопоказаны, а среди побочных эффектов специалисты отмечают кожную сыпь и затрудненное дыхание.

«Поэтому проводить эксперименты с эфирными маслами, не посоветовавшись прежде с врачом, не рекомендуется», – говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что лук, имбирь, мед, чеснок использовались для лечения болезней, когда не было других средств, но предупредить заражение вирусом можно двумя способами: соблюдать дистанцию и избегать контактов с другими людьми, либо сделав прививку.

«Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мед или чеснок, то, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами», – рассказали в организации.

Роскачество также напомнило, что Всемирная организация здравоохранения не получила никаких подтверждений эффективности этих средств для профилактики коронавируса.

Напомним, 12 апреля ФАС сообщила, что имбирный кризис в РФ преодолен, цены на этот продукт снижаются с 3-7 тысяч до 400-700 рублей за килограмм.