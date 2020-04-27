Минтранс предложил меры по поддержке отрасли

27.04.2020, 8:08, Новости дня

Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях транспортного комплекса, следует из его письма.

Как пишет «Коммерсант», в своем письме министр указал, что с 1 по 9 апреля объемы перевозок десяти крупнейших авиакомпаний на международных линиях сократились на 98,9%, только с 23 по 29 марта пассажиры сдали билеты более чем на 4,3 млрд руб. Если ситуация не изменится, в ближайшие три месяца воздушный транспорт потеряет 25 млн пассажиров, перевозки в январе-июне упадут на 80% к тому же периоду 2019 года. Снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов РФ на 7 апреля составило 93%.

Кроме того, падают погрузка и пассажирооборот и на железнодорожном транспорте, доходы от продажи билетов снизились в марте на 39% на дальнем следовании и на 61,4% в пригородном сообщении. По данным Минтранса, ОАО РЖД оценивает снижение доходов от грузовых перевозок при неблагоприятном сценарии в 131,5 млрд руб. по итогам года.

В связи с этим Дитрих предлагает комплекс мер поддержки. Для транспортных компаний в целом – отсрочку по уплате страховых взносов. Кроме того, предложена шестимесячная отсрочка уплаты НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10–30% от стоимости контракта). Госкомпаниям могут разрешить не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы.

ОАО РЖД предлагается предоставить 139,8 млрд руб. средств из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 млрд руб. на Восточный полигон. Планируется заморозить навсегда ставку по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры на уровне 1,6% (должна в 2021 году вырасти до 2,2%).

Самые масштабные меры запланированы в авиации. Часть из них уже согласована – в правительственном плане поддержки предлагается выделить авиакомпаниям 9,3 млрд руб. на покрытие недополученных доходов за февраль-март и еще 2,1 млрд руб. аэропортам. Еще 3 млрд руб. планировали дать Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Помимо этого, предлагается разрешить авиакомпаниям два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы, но клиентам должны быть выданы ваучеры. Обсуждается ускоренный режим возврата НДС.

Морской и внутренний водный транспорт Минтранс собирается поддержать через ГТЛК. По автотранспорту меры в основном касаются пассажирских автоперевозок. Регионам предложено подсчитать ущерб, нанесенный ограничительными мерами регулярному пассажирскому авто- и электротранспорту (падение доходов компаний Минтранс оценивает в 50–80%), продлить срок приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой ГЛОНАСС, которое должно возобновиться с 1 июня, продлить истекающие диагностические карты.

Транспортное строительство Минтранс хочет поддержать как через прямое выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и косвенно – ускоренным продлением рабочих виз для нерезидентов (их в строительной отрасли 70–80% от числа сотрудников), налоговыми каникулами для предприятий и выделением ГТЛК 30 млрд руб. на льготный лизинг дорожно-строительной техники в 2020–2022 годах.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить планы по развитию транспортной отрасли.