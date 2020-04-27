Боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, без потерь с украинской стороны

27.04.2020, 8:06, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским военным, потерь в рядах операции Объединенных сил нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Лебединского, Широкино, Богдановки, Новотроицкого, Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – у Новотошковского, хутора Вольный, Степного и Крымского.

“Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел, вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получали адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери противника уточняются”, – сообщили в штабе.

С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, в том числе из 120 мм минометов. Потерь в рядах ООС нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.