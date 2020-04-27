Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн

27.04.2020, 8:06, Новости дня

По состоянию на утро 27 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 971 639 человек (+73,5 тыс.). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Число умерших от COVID-19 достигло 206 549 (+3,7 тыс.), выздоровели 865 925 человек.

В США инфицированных уже 965 910 (+26 тыс.) человек, из них 54 876 (+1 тыс.) умерли, 107 045 выздоровели.

На втором месте – Испания, там заболело 226 629 человек, умерло 23 190, излечилось 117 727 человек.

В Италии заразилось 197 675, умерло 26 644, выздоровело 64 928 человек.

Дальше следуют Франция (162 220 инфицированных и 22 890 умерших), Германия (157 770 заразившихся и 5976 умерших) и Великобритания (154 037 инфицированных и 20 795 умерших).

В Турции число заразившихся уже прошло отметку 110 тыс., умерло там 2805 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 26 апреля заразились 8617 человек, из них 209 умерли, 840 выздоровели.