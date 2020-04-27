В Киеве задержали заместителя Кличко за нападение на полицейского

27.04.2020, 8:06, Новости дня

26 апреля в центре Киева полиция задержала заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака за нападение на полицейского. Об этом сообщает на своей странице в Facebook портал “Киев Оперативный”.

“Начиналось все довольно стандартно – на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes. Причина тоже стандартная – водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары. По сути, ничего бы не было – в 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось, но в стороне от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подуркувать перед барышней, а потому постоянно говорил “да вы знаете кто мы”, и “завтра от вас здесь и следа не будет”, – говорится в сообщении.

Полицейские не реагировали на реплики Слоначака, потому он вышел из авто и “начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками”.

Чиновника задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

В сообщении говорится, что Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль ее отправили на штраф-площадку.

Царьки із Київська міська державна адміністрація – КМДА начудили із патрульнимиВідео:… Posted by Киев Оперативный on Pühapäev, 26. aprill 2020

Мэр столицы Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент.

“Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончак я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально”, – написал он в своем Telegram.

Мэр пообещал рассказать о своем решении сегодня на брифинге.

Слончак является заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета. Он также возглавляет Наблюдательный совет строительной холдинговой компании “Киевгорстрой”.