 

Английская премьер-лига может разрешить клубам делать по пять замен за игру

27.04.2020, 8:05, Новости дня

После возобновления чемпионата Англии по футболу руководство АПЛ готово пойти на изменения в правилах ради безопасности игроков. Командам будет позволено делать по пять замен за матч. Это правило станет действовать до завершения турнира. Ранее можно было поменять трех футболистов за игру.

Как сообщает The Sun, чтобы успеть доиграть сезон, командам предстоит провести много встреч за короткий промежуток времени. Из-за напряженного графика футболисты будут чаще подвергаться травмам. Поэтому вариант с пятью заменами поможет частично решить эту проблему.

Напомним, что чемпионат АПЛ был прерван 13 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сроки возобновления турнира пока не определены.



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