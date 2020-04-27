На Алтае талантливые абитуриенты стипендии смогут получить до 35 тысяч рублей

27.04.2020, 8:05, Новости дня

На Алтае повысят стипендии талантливым абитуриентам. Успешные выпускники, поступившие в этом году на очное обучение по программам бакалавриата и специалитета в АлтГУ смогут получить от 5 до 35 тысяч рублей. Обладателями повышенных выплат станут медалисты, 100-бальники ЕГЭ, медалисты, призеры и победители чемпионатов "Молодые профессионалы", а также, учащиеся с высокими результатами по физике, математике, химии, биологии, информатике, обществознанию и географии.

35 тысяч рублей смогут получить участники международных олимпиад по общеобразовательным предметам и победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Отметим также, что в опорном АлтГУ каждый год проходят конкурсы на именные стипендии правительства и президента России, губернатора региона и другие, передает ГТРК "Алтай".

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ГТРК "Алтай"