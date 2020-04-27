 

На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов

27.04.2020, 8:05, Новости дня

644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко. У 639 из них диагноз "пневмония", у 406 подтвержден коронавирус.

В отделении реанимации находятся 64 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 человек (4,6 процента от общего числа пациентов или 47 процента от числа больных ОРИТ). За сутки  в больницу поступили 78 человек. 

 

По последним данным оперштаба, в РФ зарегистрировано более 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, большая часть из них — 42480 — в Москве. Скончались 747 пациентов (в столице — 404).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома в майские праздники, чтобы не спровоцировать рост заражений коронавирусом.



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