«Второму сезону быть»: Продюсеры НТВ планируют подготовить «Маски-2» к 14 февраля

27.04.2020, 7:53, Разное

Первый сезон развлекательного шоу «Маски», демонстрировавшегося на НТВ, вызвал восторг зрителей. Продюсеры телеканала пообещали подготовить новые эпизоды программы, «если все будет нормально», уже к 14 февраля 2021 года.

Об этом пояснил генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн в рамках проекта «Звезды сошлись». «Обязательно быть второму сезону», – заявил представитель канала. В «Масках-2» зрителей порадуют уже новые герои. В первом сезоне победа досталась певцу Анатолию Цою, скрывавшемуся под маской льва.

По мнению Филиппа Киркорова, входившего в коллегию судей на шоу, НТВ подарил общественности самый веселый проект. Вайнштейн предложил артисту стать членом жюри одному из первых. Поп-король отечественной эстрады не откажется, если его позовут в судьи снова. Артист пошутил, что в его гардеробной много костюмов, ожидающих, пока их выгуляют, и если ему предложат выступить в качестве участника, пообещал предстать в образе Жар-птицы.