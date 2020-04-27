Девайс iPhone SE 2020 успешно прошел испытание на воздействие огнем и изгибы

27.04.2020, 7:53, Разное

Новый смартфон iPhone SE 2020 прошел тестирование огнем и оказался устойчив к царапинам. Испытание недавно выпущенного мобильного аппарата провел знаменитый блогер Зак Нельсон.

В YouTube-канале знаменитого испытателя смартфонов на прочность и качество Зак Нельсон появился видеоролик тестирования iPhone SE второго поколения, приобрести который можно с недавнего времени в магазинах. Блогер обозначил девайс как «электронный Франкенштейн», который обладает корпусом восьмой модификации телефона американской корпорации Apple с аппаратной основой последних флагманских экземпляров компании из США.

Прежде iPhone 8 считался беспроблемным смартфоном с хорошей стабильностью, но Зак Нельсон принял решение осуществить испытание нового мобильного устройства, очень схожего по дизайну с «восьмеркой». Полученные результаты порадовали пользователей.

«Яблочный» гаджет успешно прошел тест на устойчивость к царапинам, как по части домашней клавиши со сканером отпечатков пальцев так и дисплея. Панель LCD быстро восстанавливается от незначительного влияния огнем с задействованием зажигалки, но при этом слегка пострадало олеофобное покрытие. Удачным оказалось и испытание смартфона iPhone SE на изгиб, он не поддался даже на миллиметр.