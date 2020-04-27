Центр «Вектор» начал выводить мышей для тестов вакцины от коронавируса

27.04.2020, 7:53, Новости дня

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к выведению мышей, чувствительных к заражению COVID-19, для тестов вакцины, первые результаты ждут в июне 2020 года, сообщили в Роспотребнадзоре.

По сообщению ведомства, новые мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность – мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Первые результаты ученые рассчитывают получить в июне 2020 года.

Напомним, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».