 

Минобороны сообщило почти о 900 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

27.04.2020, 7:30, Разное

В период с марта по 26 апреля коронавирус подтвердился у 874 российских военнослужащих, сообщает Минобороны.

Больше 300 заболевших находятся на лечении в ведомственных госпиталях, в изоляторах по месту службы — 175 человек. Шестерых заразившихся наблюдают в гражданских больницах, еще 379 изолированы на дому.

Состояние четырех военнослужащих оценивают как тяжелое, один из них находится на искусственной вентиляции легких. Еще 15 заболевших находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает без симптомов.

Кроме того, инфекция подтвердилась у 779 курсантов и слушателей военных учебных заведений. Состояние их здоровья нормальное, симптомы не проявляются. Коронавирусом также заразились больше 190 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений. Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ инфицированными оказались 245 человек.

За последние две недели стало известно о заражении коронавирусом в Тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова, Нахимовском военно-морском училище, Военном университете Минобороны и Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Из-за эпидемии в Минобороны решили не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая.

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Источник: Новая газета



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