Российских туристов вывезли из Вьетнама, Таиланда и Индии

27.04.2020, 7:30, Новости дня

Вывозные рейсы российских авиакомпаний доставили в Россию туристов из Вьетнама, Таиланла и Индии.

Сообщается, что вывозной рейс авиакомпании S7 забрал в понедельник из Вьетнама 182 граждан России, которые не могли вернуться на родину после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

«Рейс номер 5784 вылетел сегодня утром из Камрани (международный аэропорт южной провинции Кханьхоа) в Новосибирск с 182 пассажирами на борту», – передает ТАСС сообщение представительства авиаперевозочика.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что прилетевший из индийского Гоа самолет с 30 нижегородскими туристами и 21 жителем других регионов РФ приземлился в Нижнем Новгороде.

«Нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин, а жители других регионов были направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований начнут перевозить к себе домой. Мы благодарны правительству РФ за то, что этот долгий полет завершился для наших жителей посадкой в родном аэропорту», – передает РИА «Новости» слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова сообщила, что авиакомпания «Аврора» в понедельник доставила на Сахалин из Таиланда туристов, которые не смогли вовремя вернуться на остров после закрытия границ.

«Airbus А319 с 89 сахалинскими туристами и 9 членами экипажа вылетел из Бангкока еще в воскресенье, совершил промежуточную посадку в Шанхае и приземлился в аэропорту областного центра в 11.25 (3.25 мск), – рассказала Суетинова.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, всех пассажиров вывозного рейса отправляют в специализированный обсерватор.

Напомним, в Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока, а рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.

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