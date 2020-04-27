Xiaomi открыла регистрацию на тестирование оболочки MIUI 12

27.04.2020, 7:30, Разное

Китайская фирма Xiaomi принялась регистрировать желающих протестировать новую версию фирменной оболочки MIUI 12 до ее премьеры. Также в корпорации назвали смартфоны, которые будут первыми обновлены до новой версии.

Знаменитый бренд Xiaomi 27 апреля официально презентует новый смартфон Mi 10 Youth Edition и прошивку MIUI 12. В этот же день компания собирается начать тестирование оболочки для пользователей из Китая. Сотрудники корпорации перечислили смартфоны, которые первыми приобщаться к новинке. В этом перечне оказались мобильные устройства Redmi Note 5, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro, Redmi K30 и ряд других. Появится новая прошивка также и на такой устаревшей модификации, как Mi 6 2017.

Прежде сообщалось о снижении стоимости гаджета Xiaomi Redmi Note 8. На рынке он появился в прошедшем году. В настоящее время глобальная цена составляет всего 137 американских долларов, но 27 апреля и этот показатель может быть уменьшен.