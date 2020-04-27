Япония запретила въезд из России, Белоруссии и с Украины

27.04.2020, 7:16, Новости дня

Япония расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран, соответствующее решение утвердил в понедельник правительственный штаб по мерам против коронавируса.

«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», – передает ТАСС слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Также глава правительства утвердил продление приостановки выдачи виз всем иностранцам до конца мая.

В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. В общей сложности список насчитывает 87 государств. Ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Тем, кто был в указанных государствах проездом в течение двух недель перед посещением Японии, также будет отказано во въезде. В отношении РФ меры фактически носят формальный характер, поскольку авиасообщение между странами приостановлено с конца марта.

Тем временем телеканал NHK сообщает, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, зашедшего в порт Нагасаки в конца марта, превысило 14 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Общее число также включает 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, который оставался более полутора месяцев на карантине в японской Йокогаме.

Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (3 тыс.908 человек). В воскресенье впервые за почти две недели число новых заражений в японской столице не достигло 100 человек. В префектуре Осака выявлено 1 тыс.475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего скончались 374 человека.

Напомним, правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.