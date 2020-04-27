«Крабовая палочка Константина»: Садальский подшутил над эротическим шоу Богомолова и бизнесом Собчак

27.04.2020, 7:09, Разное

Стас Садальский в новом Instagram-посте пояснил о подготовке Константином Богомоловым нового эротического шоу. Актер не упустил возможности подшутить и над бизнесом Ксении Собчак, отметив, что зрителей обязательно угостят крабовыми палочками.

Садальский считает, в эротическое шоу, премьера которого должна состояться в театре на Малой Бронной в следующем году, примет участие и сам режиссер. Спектакль, скорее всего, получит название «Крабовая палочка Константина». «Рабам желудка» актер советует поспешить после окончания пандемии приобрести билеты, ведь, уверен, на премьере их обязательно угостят свежим деликатесом. Об одном сожалеет Садальский, что «бездумная добыча Ксенией крабовых палочек лишает крабов возможности размножаться».



Фолловеры поддержали шутку актера-блогера и успокоили: «Не переживайте вы за крабов, кого-кого, а их точно в составе крабовые палочек нет».