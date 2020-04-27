 

“Охота на ведьм”: Рудковская закрыла грудью изможденную Тодоренко

27.04.2020, 7:08, Разное

Звездный продюсер Яна Рудковская решила вступиться за популярную ведущую Регину Тодоренко, которую начали жестоко травить в соцсетях. Знаменитость резко осудила моралистов, гурьбой накинувшихся на молодую маму из-за неосторожного высказывания. Напомним, Тодоренко позволила себе предположить, что в фактах домашнего насилия могут быть виноваты обе стороны, а не только мужчина-агрессор. За что тут же была “распята” звездной общественностью.

Рудковская припомнила, как и ее семью в 2014 году подвергли гонениям. Тогда супруг Яны Евгений Плющенко отказался от участия в Олимпийских играх в Сочи из-за травмы. “Лучше бы сдох на льду, чем снялся с поломанным шурупом”, – вспоминает пожелания злопыхателей Рудковская.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2019 в 4:41 PDT

Теперь же телеведущая призывает остановить поток проклятий в адрес бедной Тодоренко. “Онлайн-казнь и хайп на этом, а если перевести на русский язык, то банальная и страшная травля, если хотите, то “Охота на ведьм” со смаком, как будто все ждали этого!”, – негодует звездный продюсер в своем Телеграм-канале.

Рудковская напомнила, что Регина уже принесла извинения за свои слова и объяснила, что ее не так поняли. Однако это не мешает людям, среди которых немало знаменитостей, продолжать хайповать на ситуации и заниматься морализаторством.



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