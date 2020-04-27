 

Шокин: Мой кабинет обстреливали. Наверное, не знали, что Пшонка в свое время все забронировал

27.04.2020, 6:54, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, как во время совещания обстреляли его кабинет, который был защищен одним из предыдущих генпрокуроров, Виктором Пшонкой.

“Это было где-то около 10 вечера. Мы сидели у меня в кабинете… Стеценко Володя, мой помощник, кто-то еще… Ну, не много. Время вечернее, как правило, оставались только люди, которые были допущены к каким-то моментам… В это время звонит [тогдашний министр иностранных дел Павел] Климкин, я с ним разговариваю, и он мне говорит: “У вас там что, стреляют?” Говорю: “Да что… Не балуйся, нет”. А мне говорят: “Как? Вон стреляют. Ты что?” Меня – за руку и вытащили сразу в другую комнату. Потом, когда прибежала охрана, приехала СБУ… Действительно, пожалуйста, пулевые эти самые… Реально я подумал, что они не знали, что Пшонка в свое время забронировал полностью. Да. Пшонка полностью забронировал окна, все было забронировано”, – отметил Шокин.

Он предположил, что Пшонке, “наверное, было чего бояться реально”.

“Мне бояться – такого не было”, – подчеркнул Шокин.

По его словам, пули застряли в оконных рамах, их изъяли. Экс-генпрокурор предположил, что стреляли из “ручного оружия”.

На вопрос Гордона, успел ли тот испугаться, Шокин ответил: “Нет. Я ничего не понял”.

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Пшонка был генпрокурором Украины с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Шокин руководил Генеральной прокуратурой с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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