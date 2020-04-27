От коронавируса умер первый епископ РПЦ

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27.04.2020, 6:54, Новости дня

Первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от коронавирусной болезни, стал епископ Железногорский и Льговский Вениамин, он умер 26 апреля в Курской областной клинической инфекционной больнице. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

25 апреля епископа перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Вениамину (Королеву) было 54 года, его посвятили в епископы в 2012 году.

12 апреля, в Вербное воскресенье, Королев отслужил последний молебен с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание “Ахилла”. После этого архиерея госпитализировали. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией.

21 апреля из-за осложнений COVID-19 умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин, которого считали одним из самых приближенных к патриарху Кириллу клириков РПЦ.

По данным на 26 апреля, в России от коронавирусной болезни умерло 747 человек, подтверждено 80 949 случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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