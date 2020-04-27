Жанна Бадоева в рамках поездки в Сан-Франциско побывала в усыновившей ребенка семье геев

27.04.2020, 6:53, Разное

Экс-ведущая программы “Орел и Решка” Жанна Бадоева в настоящее время ведет свой собственный проект “Жизнь других” на Первом канале, в свежем выпуске которого пояснила о многих интересных нюансах жизни в Сан-Франциско. В частности, знаменитость остановилась на вопросе суррогатного материнства у геев.

По словам ведущей, Сан-Франциско является, по своему, уникальным американским мегаполисом, в котором имеется ряд нехарактерных для таких городов особенностей. Например, зарплаты здесь являются очень большими и даже у рыбаков достигают суммы в 50 тысяч долларов. Местные магазины функционируют без продавцов, а большое количество бездомных обеспечено не меньшим числом приютов для них. Довольно непривычными для традиционного российского общества являются имеющиеся в Сан-Франциско открытые сообщества геев, обладающие рядом эксклюзивных преимуществ. В частности, эти граждане города имеют возможность официально иметь детей. “Каждый суррогатный ребенок обошелся им в 200 тысяч долларов, очень дорого, но иначе никак: юристы, страховки, выплаты суррогатным матерям”, – прокомментировала Бадоева.

Ведущая упомянула, жилье в мегаполисе является очень дорогим даже по мировым меркам, и это вынуждает многих горожан проживать в трейлерах на колесах. Примечательно, что по местным правилам стоянка на одном месте подобного “передвижного дома” запрещена, однако для жителей города созданы специальные приложения для гаджетов, позволяющие находить новые свободные места для парковки.