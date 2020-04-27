Возможности камер и 50-кратного зума Xiaomi Mi 10 Youth Edition представили на промо-ролике

27.04.2020, 6:53, Разное

Компания Xiaomi в преддверии дебюта смартфона Mi 10 Youth Edition выпустила промо-ролик, наглядно продемонстрировав возможности его основной и фронтальной камер. В видео внимание уделено и 50-кратному зуму.

По мнению экспертов, в аппарате, ориентированном в большей степени на молодежную аудиторию, разработчики позаботились о равноценности обеих камер. Особенностью Mi 10 Youth Edition станет и то, что это первый смартфон Xiaomi, который будет поставляться с оболочкой EMUI 12 из коробки.

Устройство базируется на платформе Snapdragon 765G от Qualcomm, обеспечено поддержкой 5G-сетей. Топовая модификация гаджета получит ОЗУ – 8 Гб и ПЗУ – 128 Гб. Стоимость новинки обещает быть приемлемой, даже для варианта, наделенного 50-кратным зумом.