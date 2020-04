10 неожиданных продуктов, спрос на которые вырос во время эпидемии

27.04.2020, 6:50, Новости дня

По мере того, как продолжается карантин, меняется набор товаров, которые покупатели приобретают в магазинах. Изменения происходят во всех странах, оказавшихся в ситуации вынужденной самоизоляции, однако в США аналитики провели исследование и выяснили, какие товары стали пользоваться особой популярностью. Несомненно, вслед за ростом популярности произошел и рост цен на эти товары, несмотря на падение розничных продаж на 8.7% с февраля по март.

Вкусы и привычки покупателей меняются во всех странах, и эксперты прогнозируют неблагоприятную ситуацию для индустрии розничной торговли.

В самом неблагоприятном положении оказались рестораны, заправочные станции и магазины одежды, так как большая часть покупателей вынужденно сидит дома.

Тем не менее, есть и такие сектора, которые, напротив, переживают не самые худшие времена, несмотря на кризис и пандемию.

Ниже мы расскажем о товарах, спрос на которые вырос, а следовательно, выросли и цены. Несмотря на это, товары из списка продолжают пользоваться популярностью у покупателей.

Нарезанная ветчина

Продажи нарезанной ветчины выросли на 379.2% по сравнению с прошлым годом, по данным на 11 апреля. Это связано с тем, что покупатели стали буквально сметать с полок магазинов этот товар.

Краска для волос

Так как салоны красоты и парикмахерские оказались закрыты, люди стремятся поддерживать свой внешний вид, находясь дома. Продажи краски для волос выросли на 92.9%, по сравнению с прошлым годом, по данным на 11 апреля.

Хлебопекарные дрожжи

Так как многие люди оказались заперты дома, у них появилось новое хобби. В США особой популярностью стали пользоваться принадлежности для выпекания домашнего хлеба. В частности, в цене выросли хлебопекарные дрожжи – по данным на 11 апреля, их продажи поднялись на 245% по сравнению с предыдущей неделей и на 409.6% за четыре недели.

Вебкамеры и радиоприемники

Так как люди стали больше общаться с помощью различных приложений, а также многие оказались на удаленной работе, что также требует возможности связаться с коллегами по видеоконференции, то и популярность вебкамер резко выросла. В частности, по данным на март, продажи вебкамер выросли на 534%, по сравнению с первыми 4 неделями текущего года.

Продажи радиоприемников взлетели на 244%.

Средство для снятия лака

Уровень продаж жидкости для снятия лака вырос на 20.2% всего за неделю, по данным на 11 апреля. Это также связано с тем, что салоны красоты и маникюрные салоны закрыты, поэтому девушки стремятся сохранить красоту ногтей самостоятельно.

Товары для животных: еда, игрушки

Во время пандемии люди проводят больше времени в компании своих мохнатых друзей. В связи с этим, стала расти популярность товаров для животных. В частности, по данным на 19 апреля, продажи товаров из этой категории выросли на 711%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди товаров с наибольшим ростом продаж оказался корм для кошек, рост продаж которого составил 401%, а также игрушки для собак, рост продаж которых составил 167%. Кроме того, выросли продажи товаров для мелких животных – на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чайный гриб

В целом, отмечается рост продаж важных для массового потребителя товаров, в частности, молока и питьевой воды. Однако помимо прочего, выросли продажи чайного гриба. Рост продаж составил 25.9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бобы

Bean sales have been strong throughout the pandemic. In March, sales were up 237.2% for the week ending March 21. But going into April they've still maintained higher sales than the previous year, with a 56.2% increase for the week ending April 11, according to Nielson.

Свежие продукты

Консервированные продукты могут казаться очевидными товарами для покупки по время эпидемии. И поначалу спрос на эти продукты действительно резко вырос. Однако в последнее время именно свежие продукты стали пользоваться огромной популярностью у покупателей. В частности, спрос на них подскочил на 600%. Люди покупают в больших количествах свежие овощи и фрукты.

Попкорн

Попкорн – любимая еда для перекуса у американцев. И популярность попкорна во время эпидемии ничуть не снизилась. Напротив, как сообщают аналитики, продаже выросли на 30.5%, по данным на 11 апреля.