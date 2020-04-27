“Бессмертному полку” быть, но в новом формате

27.04.2020, 6:50, Новости дня

Несмотря на ограничения, люди по всей стране продолжают готовиться к участию в акции "Бессмертный полк". Провести его собираются в новом формате. В каком еще решают, и во многих регионах уже есть свои идеи. Официальный сайт акции пополняется новыми фотографиями героев и их историями.

"Бессмертный полк" в этом году, как и многие другие праздничные мероприятия, перенесли на более позднее время. Но в мае он все же пройдет, просто не так, как мы привыкли. Активисты из разных городов уже продумывают варианты его проведения, а пока загружают на официальный сайт информацию о бойцах, чтобы будущие поколения знали и гордились.

"Наш дедушка ничего не боялся. Он был абсолютно бесстрашным, безумно бесстрашным воином, который совершал такие подвиги, с которыми нам равняться невозможно. О таких должна знать не только наша семья, но и вся наша страна. Они сделали победу", — говорит Руководитель регионального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" Руслан Хут.

В 2007 году, когда Министерство обороны рассекретило часть архивов, во многих семьях появились новые фотографии, документы и данные о фронтовиках. А некоторые удивительные свидетельства войны краеведы находят на родине, в самых неожиданных уголках.

На столике лежит лишь часть из целой серии писем фронтовика Петра Антонова. Своей жене он написал 308 посланий, каждое на несколько листов, многие с рисунками или стихами. Это наследие войны хранилось стопкой в музее сельской школы под Ярославлем, пока на конверты не обратила внимание краевед Надежда Таранова.

"Обыкновенный музей. Мы пришли. Там столько всего наложено, столько всего ценного. Увидели эти письма. Там много экспонатов было. Они лежали не на самом виду, но привлекли мое внимание. Я думала, это они собраны со всей округи. Оказалось, автор один", — рассказывает краевед.

В своих строчках он описал все дни проведенные на войне — от первого до последнего. Теперь эти письма читают на патриотических мероприятиях в Ярославле, публикуют в местных сборниках, а к 75-летию Победы Надежда Таранова даже сделала памятные магниты.

На челябинском заводе своя память. Здесь в годы войны собирали знаменитые танки Т-34. Сотрудники этого и других предприятий корпорации "Уралвагонзавод" каждый год проходят в колоннах "Бессмертного полка" с портретами тружеников тыла, но в этом году таблички с портретами они вынесут только на балконы своих домов. Эту акцию они называют "Бессмертный цех".

"У меня оба деда воевали, закончили войну, пришли живые. А когда смотришь фильмы старые, да и сейчас снимают, а ведь ничего бы не было, если бы в тылу не работали. Ведь не как сейчас по 8 часов, а сколько надо было, столько и работали, чтобы там, в полях одерживали победу", — говорит сотрудница завода Татьяна Романова.

Все, кто готовится к акции "Бессмертный полк", с новым вариантом проведения согласны. Сейчас главное не допустить распространения вируса. Но на улицы с фотографиями все равно планируют выйти. Чуть позже.