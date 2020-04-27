 

Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей

27.04.2020, 6:48, Новости дня

Британский суд не вправе требовать с РФ 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.

Как сообщала адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят РФ счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции. По словам защитницы, указанную сумму коммерсанту сначала выплатит британское государство, а затем оно попытается взыскать ее с России.

«Взаимодействие компетентных органов РФ и Великобритании по вопросам выдачи регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года. Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

Кроме того, в ведомстве опровергли заявления о том, что РФ не предоставила британскому суду доказательств передачи вменяемой Смычковскому взятки.

Напомним, в декабре Великобритания отказалась экстрадировать в Россию ключевого обвиняемого по уголовному делу о коррупции в СК Дмитрия Смычковского. По данным ФСБ, именно он передал взятку в 1 млн долларов сотрудникам СК за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова.



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