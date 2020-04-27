 

“У нас в семье всегда рождаются мальчики”. Рассказываем, что не так с этой фразой и почему

27.04.2020, 6:41, Разное

Существует мнение, что в некоторых семьях есть предрасположенность к рождению преимущественно мальчиков или преимущественно девочек. Новое исследование, которое охватило данные о миллионах шведов, начиная с 1932 года, показало, что пол детей определяется совершенно случайно. Выводы научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ранее ученые высказывали много предположений по поводу возможной предрасположенности к рождению детей одного и того же пола. Например, у них были гипотезы, что такая способность наследуется оп отцовской лини (конкретные гены обнаружить не удалось), что у высоких родителей чаще появляются мальчики, а у красивых – девочки.

«Мы выяснили, что у людей не бывает врожденной склонности производить потомков одного или другого пола. Пол детей определяется совершенно случайным образом. Если в вашей семье много девочек или мальчиков, это просто счастливая случайность», – сказал CNN Брендан Цайч (Brendan Zietsch) из Квинслэндского Университета, ведущий автор исследования.

Ученые использовали шведские реестры записей о рождениях. Они проверили, склонны ли сиблинги (родные браться или сестры) производить на свет потомство одного и того же пола. Они использовали статистический анализ, что бы узнать, существуют ли врожденные особенности родителей, которые влияют на вероятность рождения мальчика или девочки.

«Поскольку у сиблингов набор генов совпадает на 50%, мы бы увидели связь между полами их детей, если бы генетическая предрасположенность половой принадлежности детей существовала. Но у сиблингов не оказалось тенденции рожать детей одного пола. Вероятность того, что появится, например, девочка, не была связана с тем, были ли у другого сиблинга мальчик или девочка», — рассказал Цайч.

Ученые обработали огромный массив информации – данные о 4,7 миллионах рождений, поэтому они уверены в своих выводах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Смартфон iPhone 12 Pro получит лидар и новую конструкцию основной камеры

02.04 / Мнение: Путин в изоляции?

14.04 / «Я не настолько стара, чтобы спать с дедом»: Лолита рассказала о молодом партнере

09.04 / Toyota представила компактный автомобиль Moda Charm для девушек

15.04 / Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной организации онлайн-учебы и предупредил о вреде гаджетов

05.04 / Мнение: О разгуле коронавируса в столице

15.04 / Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

14.01 / Опрос в ЕС: Тепло ли вам, девицы?

29.03 / Иосиф Пригожин рассказал, каким будет шоу-бизнес после коронавируса

09.04 / Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили 15-ю свадебную годовщину: новое фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска