 

Пушков указал на провал модной на Западе идеи ненужности правительства

27.04.2020, 6:30, Новости дня

Ситуация с коронавирусом опровергла «модную» на Западе «идею ненужности правительства», сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, коронавирус уничтожил ставшую популярной в США и Великобритании «идею ненужности правительства в мире, где все решает частная инициатива и «невидимая рука рынка».

Как сообщил в Twitter Пушков, без «сильного правительства» не обойтись, если требуется «защитить людей от пандемии».

Он считает, что «это начали понимать даже в США».

«Но оно должно быть еще и эффективным», – отметил Пушков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты ожидает серьезная дискуссия относительно базовых принципов, на которых зиждется Америка.



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