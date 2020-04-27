Мнение: Либерализм как человеческое лицо расизма

27.04.2020, 6:18, Разное

Либерализм как человеческое лицо расизма

Белая либеральная интеллигенция в США страдает с самых выборов Трампа президентом США в 2016 Чем больше белые либералы в СМИ на содержании у корпораций нападают на Трампа, тем сильнее его поддержка среди его сторонников.

Пока белые либералы притворяются, что их заботит разрушение Трампом государства всеобщего благоденствия и восстановление системы открытого расизма, многочисленные сторонники Трампа радуются его делам и требуют больше того же самого.

Что же делает Трампа куда убедительнее для стольких американцев, чем либеральные СМИ и их аналитики?

Единение против коммунистической угрозы

Чтобы понять как политическая культура США понимает государство всеобщего благоденствия и разрушение государственного расизма, нужно вернуться назад и понять, как они появились.

Когда в разгар Великой Депрессии президент Ф.Д. Рузвельт решился на Новый курс, чтобы превратить страну в государство всеобщего благоденствия в 1930-х (расширенное его преемниками в 60-х), он сделал это для спасения капитализма США от надвигающейся коммунистической угрозы, с сохранением превосходства белых, а не потому, что был «социалист».

Русская революция к середине 20-х стала примером для мира, в в 1930-х влияние компартии США на американских рабочих стало реальной угрозой капитализму. Более того, с великой победой СССР над гитлеровской Германией, угроза коммунизма так усилилась к концу Второй мировой войны, что белые капиталистические державы решили прекратить соперничество и объединиться против коммунистической угрозы.

Антисоветская пропаганда началась после войны всерьез, и США повели религиозную войну против СССР, заклеймив советских как светских и безбожных атеистов. Президент Эйзенхауэр решил креститься прямо на посту, и пригласил фанатика проповедника Билли Грэма в Белый дом как духовного наставника.

Эйзенхауэр установил традицию «Национальных молитвенных завтраков» и начинал заседания правительства с молитвы. Клятву верности Эйзенхауэр в 1954 году изменил с «Я присягаю флагу США и республике, которую он олицетворяет, единой стране, неделимой, со свободой и справедливостью для всех» в присягу единой стране «по воле божьей».

В 1956 году Конгресс США принял закон, подписанный Эйзенхауэром, о напечатании слов «В Бога мы веруем» на бумажных деньгах США, взамен прежнего “E pluribus unum” – (по-латински «Из многих – единое), которое использовалось с 1776 года.

Два года спустя Конгресс принял закон, провозглашающий слова «В Бога мы веруем» национальным девизом США.

Узаконенное господство белых

Либеральный журнализм США, в залоге у большого бизнеса и его крестового похода против коммунизма, воспевал эти перемены. Это при Эйзенхауэре государство рекрутировало религию и изобрело антикоммунистической исламский джихадизм как оружие против советского коммунизма и социализма Третьего мира, при этом Саудовская Аравия вскоре стала ведущим проводником такой политики.

В результате огосударствления протестантизма, проведенного Эйзенхауэром, процент религиозных американцев вырос с 49 в 1940 до 69 в 1960.

Такая перестройка произошла в то время, когда южные штаты США были под властью апартеидных законов, а расистские учреждения и структуры господствовали в северных штатах и на федеральном уровне.

Федеральные законы создали города только для белых, так называемые «пригороды», через ограничительные условия для владения там домами, а закон 1944 года для демобилизованных солдат давал льготы в образовании и жилье только белым.

В контексте этого государственного расизма в США, американские журналисты и интеллектуалы пели осанну величию демократии США в противоположность безбожному коммунизму.

Но если государство всеобщего благоденствия ликвидировало угрозу коммунизма, расизм делал США уязвимым для антирасизма, коммунистического или нет, во всем мире. Особенно пугало империализм США то, что недавно переставшие быть колониями страны, избавившись от ярма европейского колониализма, видели образец анти-расистского союзника в СССР, а не в расистских США.

Так же, как государство всеобщего благоденствия стало «человеческим лицом» капитализма, появилась нужда в человечеством лице для расизма США. В 1954 году Верховный суд США в решении по делу «Браун против Отдела народного образования» начал разрушение апартеида в образовании США. В основном это была не уступка чернокожим, а часть империалистической стратегии привлечения Третьего мира, который отталкивал расизм США.

Поощрения новых правых

Но движение борьбы чернокожих за уничтожение узаконенного белого гсоподства в США не могло быть остановлено, и продолжалось в 1960-х, добиваясь все новых уступок от государства и юридической системы – особенно в отмене законов о белом господстве, что, казалось, изменило гнусную реальность расизма в США.

Либеральные журналисты и интеллигенция в США снова восхваляли достижения государства – одновременно клеймя «радикальных» борцов за гражданские права чернокожих расистской пропагандой – как доказательство величия демократии США в противоположность «тоталитарному» коммунизму.

Однако, это не пришлось по вкусу массе расистов, при том, что расистские изображения не-белых продолжались в США на ТВ, где господствовали белые либералы, и в культуре в целом.

Напуганные уступками, которые ослабили законное белое господство, новые правые, ободренные либеральным антикоммунизмом, расизмом и огосударствлением религии при Эйзенхауэре, начали организовываться в конце 60-х, требуя возврата к господству белых по закону, и уничтожению государства всеобщего благоденствия.

Система «нового Джим Кроу» установилась в 70-х и усилилась с 1980-х, чтобы заставить чернокожих «знать свое место», пока Рейган и его преемники выполняли требования большого бизнеса покончить с Советским Союзом раз и навсегда, так что можно было бы избавиться от наследия Нового курса.

После исчезновения СССР президенты Клинтон и Обама ускорили разрушение государства всеобщего благоденствия, в то же время надевая привлекательное человеческое лицо на неолиберализм и расизм США. Поэтому Обама, в особенности – лучшее, что когда-то получили белые либералы США.

Расовое очковтирательство

С окончанием коммунистической угрозы, либеральная болтовня о демократии США, которую использовали с 60-х, потеряла свою эффективность. Либеральные идеи «мультикультурализма» и «разнообразия», которые не улучшили жизни большинства чернокожих, латинос и индейцев, которые оставались бедными и угнетенными, как и белые бедняки (и большинство бедняков в США на самом деле – белые), скоро стали понятны как неолиберальное или либеральное расовое очковтирательство.

Либеральные корпоративные СМИ США никогда не винили белых владельцев большого бизнеса в бедности американцев, поскольку они сами принимали участие в нападках корпораций на государство всеобщего благоденствия с 70-х, как на систему привилегий для «ленивых» не-белых американцев за счет «трудолюбивых» белых американцев.

В результате большинству белые бедняков внушили, что важно то, что они белые, а не то, что бедные, и что их враги – не белые владельцы корпораций, которые держат их в нищете, а не-белые бедняки и иммигранты.

И когда на сцену вышел Трамп, он не сказал белым беднякам ничего такого, чему их не учила культура США, СМИ и евангелический протестантизм со времен Билли Грэма.

Стратегия Трампа, как всех расистских правых – сказать белым беднякам, что он на их стороне, так как он сам белый, и что их враг не только то, что осталось от государства всеобщего благоденствия, но также (якобы существующая) «мультикультурная демократия» США, которой белый либерализм покрывал расизм в США с 70-х.

И что же Трамп пообещал белым беднякам США, у которых нет классовых привилегий – и кого белые либералы, как Хиллари Клинтон, находят «отвратительными»? Восстановление формального превосходства белой расы, что они по ошибке принимают за повышение их благосостояния.

Требования большого бизнеса

Поскольку больше нет коммунистической угрозы, и неолиберальные элиты Третьего мира с 70-х годов превратились в горячих обожателей США (так как сами они могут теперь попасть в верхний 1% через «разнообразие» и «мультикультурализм»), консервативные расисты в США поняли, что могут «выйти из шкафа» и открыто потребовать отмены всех уступок, на которые либеральные расисты пошли во время существования коммунистической угрозы.

Трамп представляет эти требования большого бизнеса, которые и так проталкивались либеральными СМИ и культурой в США десятки лет. По сути, Трамп – порождение внутреннего развития американского либерализма, а не противостояние ему.

Вот почему, когда лицемерные либеральные журналисты и комментаторы нападают на Трампа во время пресс-конференций – особенно со начала кризиса с коронавирусом – или обсуждают его поддержку в своих либеральных СМИ, он легко выставляет их лицемерами.

И поскольку Трамп искренне предан делу восстановления в США бесстыдного неприкрытого расизма и ничем не сдержанного капитализма, он легко справляется с хлипким американским либерализмом и его стремлением сохранить для расизма человеческое лицо, будь оно белое, или якобы черное.

Джозеф Масад

https://www.middleeasteye.net/opinion/human-face-white-supremacy-and-neoliberalism – цинк