Импичмент как коронакризис

Вторая серия.

Сериал Александра Пумпянского о попытке свержения Трампа — специально для «Новой».

Детектив в святая святых. «Клан Сопрано». С прямотой римлянина…

Две драматические истории предшествовали открытию палатой представителей дела об импичменте. Одна — просто детективная — зародилась в святая святых, причем сразу в двух точках.

В августе в недрах разведсообщества обнаружился «свистун». Или «сигнальщик» — whistle blower на языке оригинала и, можно сказать, на юридическом языке. Потому что в Америке это понятие, защищенное законом. Информатор. Человек, который сигнализирует о злоупотреблении! Тот, кто «выносит сор из избы». Правдоискатель… Как показывает опыт любых обществ, это может быть важная социальная миссия и очень опасная роль. Самый известный whistle blower в истории США — Дэниел Эллсберг, военный аналитик, в 1971 году он передал прессе секретный сборник, в прессе получивший имя «Документы Пентагона». Официальное его название «Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование».

История поразительная. Исследование делалось по заказу Роберта Макнамары. Бессменный министр обороны при Кеннеди и Джонсоне, «голова — компьютер», как его называли, был, как свидетельствуют его мемуары, человеком интеллектуально честным. В ужасе от того, куда завела вьетнамская война, во всех решениях которой он принимал самое непосредственное участие, и в смятении от того, что он ничего не может поделать в настоящем времени, он и заказал это исследование. Группе независимых аналитиков (Эллсберг в их числе) был открыт доступ ко всем необходимым документам Пентагона. Для чего? Для истории. Следующее поколение политиков, считал Макнамара, должно знать факты… Благодаря Эллсбергу правду узнали современники. Что ему стоило ареста и обвинения в предательстве, которое могло закончиться приговором до 115 лет тюрьмы. Суд и история оправдали информатора-правдоискателя. С тех пор whistle blower — статус, имеющий официальную защиту. Начиная с права на анонимность, которая должна быть обеспечена при всех обстоятельствах.

Так что написал в своей жалобе анонимный информатор? То, что Трамп требовал от украинского президента расследовать деятельность сына своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на предоставление военной помощи США Украине…

Одновременно в Совете безопасности подал рапорт по службе сотрудник, отвечающий за украинское и российское направления. Подполковник Александр Виндман. Рапорт — на президента США! Необычно для подполковника…

Эта ситуация, как и вся его американская судьба, могут показаться сошедшими с пера голливудских сценаристов. Ветеран иракской войны, получивший ранение и награжденный медалью «Пурпурное сердце», — плакатный герой! Семья Виндманов эмигрировала в США из Украины, когда он был ребенком. Дальше еще больше похоже на литературный вымысел. У него есть брат-близнец Евгений. Оба выросли в США. Оба выбрали военную карьеру. Брат тоже подполковник и тоже служит в Совете безопасности — военным юристом.

Как главный профильный специалист подполковник Александр Виндман готовил тот самый разговор президентов США и Украины и потом принимал участие в нем в качестве свидетеля и регистратора. Реальный разговор поразил его абсолютной неадекватностью. И он подал рапорт. На удивление главный инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон не положил его под сукно. Выступая за закрытыми дверьми перед комитетом по разведке палаты представителей, он охарактеризует рапорт как «внушающий доверие» и «срочной важности»… Поступок Виндмана высоко оценил глава разведслужб Джозеф Магуайр. На слушаниях в конгрессе он скажет: все, что написал Виндман, согласуется с тем, что содержится в расшифровке беседы двух президентов. Адмирал в отставке, ранее командовавший «морскими котиками», он добавит: именно так и должен вести себя настоящий американский гражданин… Это будет стоить Джозефу Магуайру карьеры.

Все это, однако, будет позже. А пока информация об этих сигналах проникла в печать и в конгресс. Скандал разгорелся, как лесной пожар. Трамп пытался загасить его, как всегда, односложными твитами, которые никогда ничего не доказывают, но очень хорошо воспринимаются его публикой. «У меня состоялся очень хороший разговор». «Зеленскому все очень понравилось». И, наконец, окончательная формула: «Это был совершенный разговор». Теперь он будет твердить только ее. «Совершенный разговор». Без отклонений. Отклонения смерти подобны, как это вскоре докажет «казус Малвэни».

25 сентября он дал команду опубликовать расшифрованную стенограмму. Лучше бы он этого не делал.

Был ли импичмент неминуем? Судя по тому, как долго сопротивлялась ему глава палаты представителей Нэнси Пелоси, да. Политик с гигантским опытом и стажем, она прекрасно отдавала себе отчет, что при республиканском большинстве в Сенате конечная цель импичмента — отрешение президента от власти — невозможна. Это процесс, «приводящий к расколу, он может быть только двухпартийным», увещевала она однопартийцев. «Дональд Трамп не заслуживает импичмента», — добавляла она презрения к правде. Ничто не помогало. Критическая масса демократов жаждала крови президента, который не просто нарушил все нормы, он сделал нарушение норм нормой. И демократы в конгрессе перешли Рубикон.

24 сентября Нэнси Пелоси объявила: В палате представителей приступают к расследованию по импичменту в отношении президента Трампа с целью установить, свидетельствуют ли его действия в отношении Украины о его непригодности к своему посту.

Но почему, если доклад Мюллера — детальное обстоятельное расследование — остался холостым выстрелом, один эпизод — беседа Трампа, пусть и крайне циничная, — станет «серебряной пулей»? Именно поэтому. Как выразился один из старших демократов в комитете по разведке, «российское дело Мюллера сродни толстовскому роману: действие происходит на нескольких континентах, десятки участников, даже внимательным читателям за ними трудно уследить. Украинское дело довольно простая история. Все равно что эпизод «Сопрано». («Клан Сопрано» — популярная криминальная многосерийная теледрама).

Комитет палаты представителей по разведке приступил к слушаниям. Сначала закрытым — под крики республиканцев про тайное судилище и нарушение всех традиций. Затем открытым, где конгрессмены от обеих партий и их юридические представители имели равные возможности задавать вопросы и высказываться.

Начавшееся действо широчайшим образом освещали все каналы, кабельные транслировали целиком — днями и часами. Это было посильней «Клана Сопрано».

Главным героем был, естественно, Трамп. Все публичное пространство он заполнил собой. Постоянными обещаниями — угрозами — дразнилками появиться на процессе, «чтобы посмотреть в глаза этим негодяям», которые так и остались обещаниями. Каждодневными указаниями лидерам республиканцев, как себя вести, проклятиями противникам — демократам, предельно нестесненными комментариями для широкой публики…

Первым делом он обрушился на whistle blower. «Где этот свистун, от которого пошло столько фальшивой информации?..» «Пусть даст показания!» (Неважно, что это противозаконно).

«Открыть свистуна!.. И закрыть весь балаган!»

Адвокат информатора заявил, что его клиент готов дать письменные показания конгрессу. Не тут-то было.

«Хотелось бы знать, кто это дал свистуну информацию, потому что это равносильно предательству. Вы знаете, что в былые дни, когда мы были умней, мы делали со шпионами и предательством! Не так ли?» (Из выступления на митинге).

«Фальшивка», «подделка», «вранье», «фабрикация», «липа»… Что именно не так, Трамп не уточнял.

Лишь однажды Трамп привел нечто конкретное: The whistleblower said ‘quid pro quo’ eight times. «Этот свистун восемь раз сказал: quid pro quo. Какой, однако, эрудированный «свистун»… Восемь раз на латыни? Может, хотя бы четыре или два? На самом деле — ни разу! У информатора вообще нет этих слов.

Зато сам Трамп использовал их бессчетное число раз.

Quid pro quo? — риторически вопрошал он изо дня в день. — Какое quid pro quo? Не было никакого quid pro quo…

С чего это вдруг он перешел на латынь?

Это то, что можно назвать методом Трампа. Каждую фразу он повторяет минимум три раза. Словно гвозди вколачивает. Одно и то же твердит до умопомрачения. Заговаривает… И, главное, он никогда не опускается до доказательств. Он не спорит с оппонентами, он побивает их камнями. В любой теме, которая оказывается полем боя, он выдергивает факт — не факт, создает ярлык — анекдот, кличку, клич, нечто яркое, прилипчивое, как наклейка на бампер автомобиля, что может настроить воображение массы на нужную волну и завести толпу.

Quid pro quo — по-своему идеальный довод. Трамповская аудитория, в которой есть все, кроме древних римлян, ничего не понимает, и потому понимает все как надо: то, в чем обвиняется Трамп, — это абракадабра и напраслина.

Между тем в оригинале это предельно простое выражение — предложение сделки с указанием пальцем на предметы мены. Quid pro quo — это за то. Буквально. По мере того как сделки выходили за пределы простого обмена, quid pro quo обретало образность в переводе. Скажем, «баш на баш»…

Или, как предложил гарвардский профессор психологии Стивен Пинкер, разбирая семантику фразы «Окажи нам услугу, однако», — «Почеши спинку мне, а я тебе», или «Жизнь или кошелек!» Правда, уточнил профессор, в некоторых обстоятельствах — в проституции, при подкупе или вымогательстве — вслух это не произносится. Для участников, однако, ни малейшей двусмысленности в подобных предложениях нет.

Писательница Моника Гессе подтвердила это на живом примере — эпизодом из дела Харви Вайнштейна. Что тот говорил актрисе Амбре Гутьеррес, пытаясь затащить ее в свой номер. «Ты можешь разрушить нашу дружбу из-за каких-то пяти минут». «Я очень много могу». «Если уйдешь сейчас, никогда мне больше не звони». Одного только он не сказал, заключила писательница свою изящную параллель: «Это quid pro quo — ты переспишь со мной, или твоей карьере конец». Суд счел это убедительной уликой.

Мертвой латынью, однако, сыт не будешь, и Дональд Трамп переходил с нее на очень живой английский.

«Я думаю, эти люди, ужас, что они делают, — Пелоси, «Шило» Шифф, Шумер, — эти люди пытаются разрушить страну. Очень плохую вещь они делают…»

(Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей. Адам Шифф — глава комитета по разведке, в котором проходили слушания. Чак Шумер — глава демократического меньшинства в Сенате).

Это «попытка распустившихся демократов переписать итоги выборов 2016 года, поскольку они не могут достать меня в урнах для голосования… Чем большего достигает Америка, тем в большую ненависть и ярость впадают эти сумасшедшие демократы. Они совсем сошли с ума…»

«Чем больше я изучаю день за днем, тем больше прихожу к выводу, что то, что происходит, — это вовсе не импичмент, это ЗАГОВОР, имеющий целью отнять власть у народа, его ВЫБОР, его Свободы, его Вторую Поправку [к Конституции], Религию, Армию, Пограничную Стену и Богом данные права Граждан Соединенных Штатов Америки».

Это «безумная, бредовая, деструктивная охота на ведьм»… Демократы становятся «все более тоталитарными, подавляя инакомыслие, пороча невинных, устраивая показательные суды и пытаясь свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня».

«Больной щенок» Шифф… «Бешеная, как постельный клоп», Пелоси…

Продолжение — следует

