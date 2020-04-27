Руководитель Xiaomi рассказал про три кита MIUI 12

27.04.2020, 6:09, Разное

Недавно руководителем компании Xiaomi Лейем Цзунем в Сети были опубликованы три официальных тизера новой оболочки MIUI 12, каждый из которых указывает на определенное ключевое новшество интерфейса. Также имеется информация о презентации в скором времени первого смартфона Mi 10 Youth Edition с указанной оболочкой.

По информации главы фирмы Xiaomi, предметом воплощения MIUI 12 стали три фактора: визуальные эффекты и анимация, безопасность и системные возможности. Каждый из них, собственно, и иллюстрирован соответствующим опубликованным тизером.

Стоит отметить, что персональное внимание Лейя Цзуня было уделено как раз анимации – её специалист назвал “совершенно потрясающей”. Впрочем, конкретных примеров он не привел, а интересующимся порекомендовал посмотреть ближайший официальный анонс.