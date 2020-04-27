 

Площадь лесных пожаров в РФ выросла

27.04.2020, 6:08, Новости дня

До 43,1 тыс. га выросла площадь лесных пожаров в России, сообщила Авиалесоохрана.

За сутки площадь пожаров выросла почти на 18 тыс. га, передает ТАСС.

При этом за сутки ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 тыс. 747 га.

По данным на 27 апреля, 107 лесных пожаров охватили 43 тыс. 161 га. 

В ряде регионов площадь пожаров составляет 1,6–7,4 га, в Забайкальском крае – 17 тыс. 126 га.

Пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах России. В Забайкальском крае и Красноярском крае режим ЧС введен на всей территории.

Напомним, МЧС сообщзало, что в России из-за аномально теплой зимы увеличилось количество неконтролируемых палов сухой растительности, что усложняет весенний пожароопасный период.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / СМИ назвали самую подготовленную к коронавирусу страну

23.04 / Москва вернула Киеву две ноты по Крыму

28.03 / Собянин открыл крупнейший в стране коронавирусный стационар

24.04 / Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

07.04 / Для восстановления лесов в Удмуртии вырастят 600 млн сеянцев

29.03 / “Фашисты!” Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и вырвались из здания аэропорта

31.03 / Трамп: РФ отправила в США «очень большой самолет» с медоборудованием

12.04 / ИИ способен определить риск диабета

21.04 / В Николаевской области зафиксирована первая смерть от COVID-19

16.04 / Роскосмос займется производством аппаратов ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска