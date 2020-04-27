Израиль нанес ракетный удар по Сирии

27.04.2020, 5:48, Новости дня

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщают информационные агентства.

SANA сообщает, что удар из воздушного пространства Ливана нанесли израильские силы. ПВО Сирии сбила несколько ракет. О погибших и пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

21 апреля ПВО Сирии отразила воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры.

31 марта системы ПВО Сирии отразили атаки по провинции Хомс.