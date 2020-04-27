 

Кабмин ищет новых глав налоговой и аудиторской служб. Срок подачи заявок истекает завтра

27.04.2020, 5:38, Новости дня

Кабинет Министров Украины объявил о наборе новых руководителей Государственной налоговой и Государственной аудиторской служб. Информация размещена на портале вакансий госслужбы.

В соответствии с размещенными объявлениями, вакансии были открыты 25 апреля, заявки принимаются до 27 апреля включительно. Новые руководители ведомств будут определены 28 апреля.

В объявлениях отмечается, что главы налоговой и аудиторской служб назначаются на период действия карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции (такая возможность предусмотрена изменениями в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля). Они будут выполнять обязанности до назначения руководителей, выбранных на полноценных конкурсах.

Скриншот: career.gov.ua

Предыдущий глава Госналоговой службы Сергей Верланов был уволен Кабмином 24 апреля. Также правительство уволило Максима Нефьодова с должности главы Гостаможенной службы (прием заявок на должность главы таможни пока не объявлен).

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Уманский также критиковал Нефьодова, утверждая, что ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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