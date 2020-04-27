 

В повестку дня комитета Рады внесли законопроект об увольнении Сытника – нардеп Устинова

27.04.2020, 5:38, Новости дня

В повестку дня комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности внесен законопроект №3133, который предусматривает увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом 26 апреля сообщила в Facebook народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова.

“Несколько дней назад [нардеп от “Слуги народа” Александр] Дубинский начал собирать подписи, чтобы провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать законопроект №3133, которым уволят директора НАБУ Сытника. А уже сегодня нам срочно прислали повестку дня правоохранительного комитета – и вуаля – первым стоит именно этот законопроект и еще 10 альтернативных от “Голоса”, которые мы подали, чтобы показать, что этот законопроект является ничем иным, как очередной политической заказухой”, – написала она.

Нардеп назвала интересным тот факт, что среди авторов законопроекта есть нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который фигурирует в одном из дел НАБУ.

Устинова опубликовала документ, согласно которому заседание комитета состоится в режиме видеоконференции 28 апреля. Законопроект №3133 будут рассматривать вторым.

Таааа-дамКілька днів тому Дубінський почав збирати підписи, щоб провести позачергове засідання, щоб проголосувати…

Posted by Oleksandra Ustinova on Pühapäev, 26. aprill 2020

Законопроект №3133 был направлен на рассмотрение комитета 13 марта. Всего у документа 13 альтернативных вариантов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

Сам директор НАБУ пообещал уйти с должности, когда осознает, что “выполнил свою миссию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Оперштаб: в Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

26.03 / Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: “Лопинавир” и обильное питье

17.04 / Die Welt – постпред России при ЕС предложил Брюсселю военное сотрудничество

17.04 / Макрон поблагодарил Путина за помощь в возвращении французов

27.03 / ЕГЭ предложили перенести на август

19.04 / Эксперт разъяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

29.03 / Коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа от “Слуги народа” Ватраса – СМИ

20.04 / Суд смягчил приговор Константину Котову, осужденному по “московскому делу”: полтора года колонии вместо 4 лет

21.04 / Депутат Госдумы призвал не называть сетевой флешмоб в «Яндекс.Картах» митингом

17.04 / Департамент транспорта Москвы оценил эффект введения пропусков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска