В повестку дня комитета Рады внесли законопроект об увольнении Сытника – нардеп Устинова

27.04.2020, 5:38, Новости дня

В повестку дня комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности внесен законопроект №3133, который предусматривает увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом 26 апреля сообщила в Facebook народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова.

“Несколько дней назад [нардеп от “Слуги народа” Александр] Дубинский начал собирать подписи, чтобы провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать законопроект №3133, которым уволят директора НАБУ Сытника. А уже сегодня нам срочно прислали повестку дня правоохранительного комитета – и вуаля – первым стоит именно этот законопроект и еще 10 альтернативных от “Голоса”, которые мы подали, чтобы показать, что этот законопроект является ничем иным, как очередной политической заказухой”, – написала она.

Нардеп назвала интересным тот факт, что среди авторов законопроекта есть нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который фигурирует в одном из дел НАБУ.

Устинова опубликовала документ, согласно которому заседание комитета состоится в режиме видеоконференции 28 апреля. Законопроект №3133 будут рассматривать вторым.

Таааа-дамКілька днів тому Дубінський почав збирати підписи, щоб провести позачергове засідання, щоб проголосувати… Posted by Oleksandra Ustinova on Pühapäev, 26. aprill 2020

Законопроект №3133 был направлен на рассмотрение комитета 13 марта. Всего у документа 13 альтернативных вариантов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника.

Сам директор НАБУ пообещал уйти с должности, когда осознает, что “выполнил свою миссию”.