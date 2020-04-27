В России главный храм вооруженных сил украшают изображениями Путина и Шойгу

27.04.2020, 5:38, Новости дня

В подмосковном городе Кубинке стены строящегося главного храма вооруженных сил России украшают мозаикой с изображением президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 24 апреля сообщило “МБХ-медиа”.

Издание отмечает, что на других частях мозаики изобразили советского диктатора Иосифа Сталина, а также посвятили часть рисунков аннексии Крыма.

Храм, на строительство которого россияне якобы пожертвовали 3,62 млрд руб. (около 1 млрд грн), планируют открыть 9 мая в честь 75-летия победы в так называемой Великой Отечественной войне – эту дату считают в России окончанием Второй мировой войны. Высота храма в Кубинке должна составить 95 метров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС 26 апреля, что об этой мозаике главе Кремля уже доложили. По словам спикера, Путин заявил по этому поводу, что сейчас “еще рано” оценивать их заслуги, это сделают “благодарные потомки”.