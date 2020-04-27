 

В России главный храм вооруженных сил украшают изображениями Путина и Шойгу

27.04.2020, 5:38, Новости дня

В подмосковном городе Кубинке стены строящегося главного храма вооруженных сил России украшают мозаикой с изображением президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 24 апреля сообщило “МБХ-медиа”.

Издание отмечает, что на других частях мозаики изобразили советского диктатора Иосифа Сталина, а также посвятили часть рисунков аннексии Крыма.

Храм, на строительство которого россияне якобы пожертвовали 3,62 млрд руб. (около 1 млрд грн), планируют открыть 9 мая в честь 75-летия победы в так называемой Великой Отечественной войне – эту дату считают в России окончанием Второй мировой войны. Высота храма в Кубинке должна составить 95 метров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС 26 апреля, что об этой мозаике главе Кремля уже доложили. По словам спикера, Путин заявил по этому поводу, что сейчас “еще рано” оценивать их заслуги, это сделают “благодарные потомки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца «Теодор Рузвельт»

09.04 / Ростсельмаш увеличивает производство сельхозтехники

07.04 / “Я здесь хозяйка!”: кондуктор попросила пассажира на выход из-за отсутствия документов

03.04 / «Победа» назвала срок возврата денег за отмененные рейсы

10.04 / Трамп: стратегия борьбы с коронавирусом работает

25.04 / Волкер: Не прогнозирую никакой отмены антироссийских санкций со стороны США

27.03 / В администрации Путина выявили случаи коронавируса – СМИ

18.04 / Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом году

09.04 / В Сургуте волонтеры помогают полиции выявлять нарушителей режима самоизоляции

25.04 / Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска